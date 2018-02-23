Компания Porsche показала новое поколение купе Porsche 911

Компания Porsche решила показать новое поколение Porsche 911, вот только они продемонстрировали автомобиль в камуфляжной пленке.

До официального показа нового Porsche 911 осталось не так уж много, его показ состоится в 2018 году и в связи с этим автопроизводитель решил подразнить своих поклонников и показать предсерийную модель, пока что покрытую защитной пленкой.

Но за счет качественных фотографий можно заметить, что модель получит серьезные изменения во внешности, при этом как всегда останется полностью узнаваемым.

С показом Porsche 911 было сказано, что модель будет выпущена с традиционным мотором, при этом полностью электрическая версия 911 появится в 2023 году.

Также стало известно и про беспилотную систему модели, которая как оказалось появится еще не скоро, и как сообщается, модель будет одна из самых последних, которая лишится руля.

Новое поколение построят на модернизированной платформе MMB. В ней будет использовано большое количество алюминия и высокопрочной легкой стали.