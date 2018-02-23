В Сети появились первые фотографии новой версии Lexus LC F

На дорожных тестах был замечен прототип обновленной версии спортивного купе Lexus LC F. Также премиальная марка для этой модели готовит «заряженную» версию и кабриолет.

О выходе двух последний версий мы сообщали ранее, но недавно на тестах был замечен необычный прототип LC F.

Модель заметили на одной из парковок в Калифорнии. Рассмотрев снимки, некоторые эксперты сделали предположение, что на них «заряженная» версия существующей модели.

При этом не исключено, что японская компания готовит для Lexus LC F небольшое обновление.

Напомним, под капотом заряженной версии купе может появится 4,0-литровый твин-турбо мотор с 630-сильной отдачей.