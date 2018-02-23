Спортивный седан Lada Vesta Sport замечен на тестах в Сургуте

Российский автогигант «АвтоВАЗ» готовит к выходу спортивную версию своего седана Lada Vesta Sport, о появлении которого стало известно давно.

Впервые спортивный вариант седана в качестве концепта дебютировал в 2016 году, а его показ проходил на автосалоне в Москве.

Сегодня в Сети были опубликованы шпионские снимки автомобиля, замеченного на тестах в Сургуте.

По сути перед нами обычный седан, но если присмотреться, то можно заметить, что у автомобиля есть пятиболтовые колесные диски, которые не доступны для обычного седана, а также двойные патрубки выхлопной системы и заниженный клиренс.

В целом в отличие от обычного седана спортивная модификация получит увеличенные воздухозаборники, накладки на пороги, спойлер на крышке багажника, иной передний бампер, а также более крупные колесные диски.

Что касается силовой линейки, то ожидается, что седан в версии Sport получит 1,6 или 1,8-литровый двигатели, мощность которых составит 140 и 149 л.с. соответственно.