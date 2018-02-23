Китайско-британский седан MG 6 обновился и стал еще роскошнее

Модель получила новый список оснащения и в нем присутствует система полуавтономного вождения. В целом модель получила еще больше систем безопасности и среди них есть система предотвращения столкновения, адаптивный круиз-контроль и система распознавания пешеходов.

Также в седане появился салон, отделанный натуральной кожей, но его предложат только в топовых комплектациях.

Новый MG 6 стал доступен для покупки в прошлом году, и он в отличии от предшественника вырос в размерах и получил новый дизайн.

На китайском рынке модель предлагается с 1,5-литровым 169-сильным мотором. В качестве трансмиссии предлагается механическая и автоматическая КП. Минимальная стоимость MG 6 составляет 96 800 юаней, что в пересчете на российский рубль 863 тыс..