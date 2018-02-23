Новый компактный кроссовер Toyota IZOA рассекречен на шпионских фото

В компании Toyota начали работать над новым компактным кроссовером, который носит название IZOA. По сути новинкой становится адаптированная для китайского рынка версия кроссовера C-HR.

Автомобиль впервые попал в объективы камер фотошпионов, а снимки уже появились в Сети. Судя по фото, кроссовер мало чем будет отличаться от версий C-HR для других рынков.

По данным местных СМИ, Toyota IZOA будет оснащен 1,2-литровым двигателем с турбиной, который выдаст 114 лошадиных сил мощности и будет работать в паре с шестискоростной механикой.

Также для китайского рынка будет доступен и двухлитровый мотор мощностью 144 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для этого двигателя будет доступен вариатор.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. На рынке КНР кроссовер появится до конца года.