В компании Toyota начали работать над новым компактным кроссовером, который носит название IZOA. По сути новинкой становится адаптированная для китайского рынка версия кроссовера C-HR.
Новый компактный кроссовер Toyota IZOA рассекречен на шпионских фото
23.02.2018 21:15
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Автомобиль впервые попал в объективы камер фотошпионов, а снимки уже появились в Сети. Судя по фото, кроссовер мало чем будет отличаться от версий C-HR для других рынков.
По данным местных СМИ, Toyota IZOA будет оснащен 1,2-литровым двигателем с турбиной, который выдаст 114 лошадиных сил мощности и будет работать в паре с шестискоростной механикой.
Также для китайского рынка будет доступен и двухлитровый мотор мощностью 144 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для этого двигателя будет доступен вариатор.
Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. На рынке КНР кроссовер появится до конца года.
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