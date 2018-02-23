Мужчина за рулем легковой иномарки «Хонда», находясь в состоянии алкогольного опьянения протаранил грузовик «Урал» в поселке Белая Гора.

Пьяный водитель устроил ДТП в Абыйском районе Якутии. Находясь за рулем легковушки «Хонда» в очень нетрезвом состоянии, мужчина врезался в грузовик «Урал» в поселке Белая Гора.

Полиция выяснила, что авария произошла на перекрестке ул. 30 лет Победы и Ефимова. Там водитель «Хонды» не уступил дорогу грузовику «Урал-583 102», который имел преимущество в движении.

К счастью, никто при столкновении не пострадал. Но ГИБДД установило, что водитель «Хонда» находился в состоянии алкогольного опьянения. Анализы показали, что в его крови находилось 0,97 мг/л алкоголя.

Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду.