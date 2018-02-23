22 февраля в Ливенском районе Орловской области «Нива» опрокинулась в кювет и превратилась в комок металла.

«Ниву» жестко смяло в кювете в Ливенском районе. Это дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля в 16:28 на 5 километре автодороги Ливны-Долгое.

Специалисты Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что мужчина за рулем внедорожника «Нива» потерял управление. В результате этого машина опрокинулась в кювет.

Несмотря на то, что автомобиль получил серьезные механические повреждения, в аварии никто не пострадал. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.