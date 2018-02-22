Новинка будет оснащаться 300-сильным мотором и модернизированной выхлопной системой.
300-сильный «заряженный» кроссовер под новым брендом представила Seat
22.02.2018 23:28
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Компания Seat представила 300-сильный «заряженный» кроссовер под новым брендом. Модель выйдет в продажу под брендом Cupra и под этой новой маркой будет еще предлагается и хот-хэтч, о котором мы сегодня писали.
В Cupra Ateca под капотом установят 2,0-литровый мотор, который сможет генерировать 300 лошадиных сил. Как стало известно порталу «ГазетаDAILY», модель построили на платформе MQB, которая также лежит в основе нового поколения Tiguan.
В «заряженном» кроссовере будет установлена спортивная подвеска, усиленные тормоза и модернизированная выхлопная система. Публичный показ модели состоится на Женевском автосалоне в следующем месяце.
На фото рассекретили первый хот-хэтч Ibiza отдельного бренда Cupra от Seat
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