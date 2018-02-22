300-сильный «заряженный» кроссовер под новым брендом представила Seat

Компания Seat представила 300-сильный «заряженный» кроссовер под новым брендом. Модель выйдет в продажу под брендом Cupra и под этой новой маркой будет еще предлагается и хот-хэтч, о котором мы сегодня писали.

В Cupra Ateca под капотом установят 2,0-литровый мотор, который сможет генерировать 300 лошадиных сил. Как стало известно порталу «ГазетаDAILY», модель построили на платформе MQB, которая также лежит в основе нового поколения Tiguan.

В «заряженном» кроссовере будет установлена спортивная подвеска, усиленные тормоза и модернизированная выхлопная система. Публичный показ модели состоится на Женевском автосалоне в следующем месяце.