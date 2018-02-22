«КамАЗ» нового поколения запечатлели на тестовых испытаниях‍

В Сети было опубликовано видео нового грузового тягача «КамАЗ» с полуприцепом.

Российский производитель грузовиков продолжает тестирование нового поколения тягача «КамАЗ», у которого будет большое количество комплектующих от Mercedes Actros.

От немецкой модели достанется кабина, а также мосты и рама, но последние данные пока не подтверждены. КамАЗ-54901 был замечен на тестах в Набережных Челнах.

Концептуальную модель нового КамАЗа показали осенью прошлого года, это произошло в рамках выставки «Комтранс».

Тогда модель продемонстрировали с новой кабиной от Actros, которая была изменена, а ее объём был увеличен до 9 кубометров.