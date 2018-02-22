На заводе BMW в Южной Африке прекращена сборка седанов 3-Series

Выпуск этого седана на производственной площадке был на протяжении 35 лет, но теперь в компании приняли решение о прекращении производства.

За все годы на заводе BMW в Южной Африке было собрано 1 191 604 седана 3-й серии пяти поколений.

На протяжении нескольких месяцев предприятие будет готовится к серийному производству BMW X3 нового поколения, при этом выпуск машин 3-Series стартует на новой производственной площадке Сан-Луис-Потоси, Мексика.

Шестое поколение этого автомобиля сходит с конвейера с 2011 года. В России автомобиль предлагается с бензиновыми моторами, мощность которых составляет от 136 до 326 л.с.

Также есть и дизельный вариант автомобиля. В базовой комплектации тройка предлагается по цене от 1,89 миллиона рублей.