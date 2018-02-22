Mitsubishi полностью отказалась от легендарного Lancer Evolution

Японская компания пока не намерена возрождать седан Evolution, так как эпоха этих модификаций подходит к концу.

В интервью с зарубежными журналистами глава британского подразделения Mitsubishi рассказал, что в компании пока не планируют возрождать выпуск автомобилей с приставкой Evolution.

При этом представитель японской компании не стал отрицать, что возродить легенду могут в качестве другой модели, к примеру, электрической или кроссовера.

Напомним, Mitsubishi Lancer Evolution на конвейерной линии был с 1992 по 2016 год, после модель сняли полностью с производства, а в прошлом году японский автопроизводитель представил концептуальную модель электрического кроссовера Mitsubishi e-Evolution.