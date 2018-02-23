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Самый мужской подержанный автомобиль назвали в России‍

Новости
23.02.2018 08:57
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Исходя их данных аукциона CarPrice самой популярной подержанной моделью у мужчин считается Ford Focus третьей генерации.

Специалисты сервиса назвали самые типичные мужские автомобили и по их данным это Ford Focus возрастом четыре года в черном цвете и кузове седан.

Второе место в данной категории занимает Skoda Octavia второго поколения,  а далее по списку еще один Ford Focus второго поколения (рестайлинг).

Также в CarPrice отметили Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze и Volkswagen Passat B6. Помимо этих моделей списке числятся Volkswagen Polo и Hyundai Solaris первого поколения.

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