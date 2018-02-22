УАЗ запустила онлайн-магазин с дизайнерской спортивной одеждой

В УАЗ объявили о запуске онлайн-магазина лимитированной одежды, в котором приобрести спортивную одежду стало возможным с 21 февраля.

Специальная одежда создавалась совместно с российскими дизайнерами для владельцев внедорожников УАЗ в том числе. Российские дизайнеры прониклись общим характером двух легенд, воссоздав особый дух приключений в специальной коллекции.

Для покупки предлагаются спортивные костюмы, худи, свитшоты, майки, шапки, а также толстовки.

Также в компании заявили, что первые двадцать человек, которые закажут одежду в честь Дня защитника Отечества получат в качестве бонуса боксерские перчатки с автографом Кости Цзю.