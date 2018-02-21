В Сети опубликовали первые официальные фотографии нового Peugeot 508

Накануне презентации, которая как ожидается состоится на мотор-шоу в Женеве, компания Peugeot допустила утечку официальных изображений нового Peugeot 508 в Сеть.

Таким образом, дизайн нового поколения флагманского седана Peugeot 508 оказался рассекречен до премьеры.

Ранее появлялись слухи, что со сменой поколений Peugeot 508 станет лифтбеком, при этом официальные изображения доказывают, что автомобиль все также будет доступен в кузове «седан». При этом будет ли в новом поколении универсала пока непонятно.

Внешность нового Peugeot 508 выполнена в стилистике концептов Peugeot Exalt и Peugeot Instinct. Как и предшественника седан будет предложен в обычной версии и варианте GT, которую будет отличать иная решетка радиатора, колесные диски и шильдики GT.

По предварительным данным в основе нового поколения флагманской модели расположилась платформа EMP2.

Линейка двигателей может быть представлена турбированным 1,2-литровым мотором мощностью 156 л.с., турбированным 1,6-литровым агрегатом с отдачей 180 или 225 л.с., а также дизельными 1,5 и 2,0-литровым моторами мощностью от 130 до 180 л.с. В 2019 году появится и гибридная версия седана.