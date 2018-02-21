В компании начали работать над обновленной версией кроссовера SsangYong Tivoli, тестовый прототип которого уже заметили на тестах. Снимки тестового прототипа были опубликованы в Сети.
Обновленный кроссовер Tivoli вывела на дорожные тесты SsangYong
21.02.2018 22:06
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В данном случае был замечен кроссовер, предназначенный для китайского рынка, где он носит название Tivolan. По некоторым данным, на тестах была замечена удлиненная версия автомобиля XLV.
Впрочем, однозначно можно сказать, что у обновленной версии Tivoli будет существенно переработана передняя часть, где появятся новые бамперы, фары, а также новая решетка радиатора.
Кроме этого, кроссовер получит другие задние фонари. О силовой линейке кроссовера пока ничего неизвестно. Также не сообщается и предварительная дата презентации.
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