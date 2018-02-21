Пока в компании Seat готовятся к презентации нового хот-хэтча под брендом Cupra, в Сети уже рассекретили внешность первой модели отдельного бренда.
На фото рассекретили первый хот-хэтч Ibiza отдельного бренда Cupra от Seat
21.02.2018 21:45
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Оказалось, что первой моделью марки Cupra станет Ibiza, которая будет официально представлена в рамках Женевского автосалона в следующем месяце.
По предварительной информации, автомобиль будет приводится в движение турбированным силовым агрегатом, который предлагается для модели Volkswagen Polo GTI.
Двухлитровый двигатель выдаст 200 лошадиных мил мощности и будет работать в паре с шестискоростным роботом DSG.
Разгон будет осуществляться за 6,7 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 233 км/ч.
Ibiza получит колесные диски размером 18 дюймов, задний спойлер из углепластика, отделку салона алькантрой, а также полностью цифровую приборную панель.
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