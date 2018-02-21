На фото рассекретили первый хот-хэтч Ibiza отдельного бренда Cupra от Seat

Пока в компании Seat готовятся к презентации нового хот-хэтча под брендом Cupra, в Сети уже рассекретили внешность первой модели отдельного бренда.

Оказалось, что первой моделью марки Cupra станет Ibiza, которая будет официально представлена в рамках Женевского автосалона в следующем месяце.

По предварительной информации, автомобиль будет приводится в движение турбированным силовым агрегатом, который предлагается для модели Volkswagen Polo GTI.

Двухлитровый двигатель выдаст 200 лошадиных мил мощности и будет работать в паре с шестискоростным роботом DSG.

Разгон будет осуществляться за 6,7 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 233 км/ч.

Ibiza получит колесные диски размером 18 дюймов, задний спойлер из углепластика, отделку салона алькантрой, а также полностью цифровую приборную панель.