В «Автотор» пересмотрели прогноз по выпуску на 2018 год

В прошлом году завод «Автотор» в Калининграде существенно увеличил производство автомобилей, при этом в планах на этот год выпустить еще больше автомобилей.

В 2017 году объёмы производства на предприятии составили 144 561 автомобиль, что оказалось на 53,2% больше.

В прошлом месяце было сказано, что в 2018 году согласно прогнозам, выпуск машин увеличится на десять процентов, при этом этот прогноз оказался повышен.

Согласно новому прогнозу, количество выпущенных авто на «Автоторе» окажется выше на минимум 30 процентов и максимум 45%.

Росту объёмов производства поспособствует запуск в этом году 10 новых и обновленных моделей, среди которых будет пять корейских моделей, три немецких от марки BMW, а также один грузовой автомобиль.

Кроме этого, был анонсирован запуск модели нового бренда, правда пока никаких подробностей о новинке неизвестно.