25 бронированных Mercedes-Benz продает президент Туркменистана

О продаже 25 автомобилей марки Mercedes-Benz говорится на сайте Государственной товарно-сырьевой биржи страны.

Сообщается, что среди выставленных на продажу автомобилей присутствует один лимузин и одно купе, при это все остальные автомобили – седаны.

Так, среди автомобилей, которые продает президент Туркменистана присутствует 23 седана Mercedes-Benz S600L, а также модели S600 Pullman и CL600.

Седан 1995 года оценили в 25 100 долларов, а седан 2009 года продадут за 75 500 долларов. Лимузин и купе оценили в 60,4 тыс. долларов.

Все эти автомобили были использованы в качестве машин для перевозки глав других стран.