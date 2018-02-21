Полиция сообщида подробности массового ДТП из восьми автомобилей, которое произошло накануне на площади Южная в Томске.

Три ДТП в Томске: пострадали трое взрослых и один ребенок. По предварительным данным, аварию спровоцировал 39-летний водитель иномарки Renault Logan, который не пропустил автомобиль Honda Accord, ехавший по главной дороге.

После соударения автомобиль Honda Accord продолжил движение и врезался в BMW X5 и Kia Rio. А водитель Renault Logan, также продолжил движение и протаранил отечественную легковушку «ВАЗ-21074», а та в свою очередь ударила автомобили Honda CR-V и «ВАЗ 21074».

После серии столкновений автомобиль «ВАЗ-21074″ врезался в Hyundai Matrix».

В результате этой крупной аварии пострадал водитель автомобиля Renault Logan и был доставлен в больницу.

Еще два ДТП произошли позднее 20 февраля. Госпитализация потребовалась трем пассажирам, в том числе пятимесячному ребенку.