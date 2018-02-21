В Москве 21 февраля запустили новый сервис «Яндекс.Драйв»

С 21 февраля оператор начал предоставлять для поминутной аренды свои автомобили и уже на старте коммерческой работы в нем насчитывается автопарк из 750 автомобилей.

Заказать автомобиль можно через фирменное приложение «Яндекс.Драйв», которое доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.

Стоимость минуты аренды автомобиля в «Яндекс.Драйв» составляет 5 рублей.

Оператор предлагает пока один тариф — Drive Base, в котором цена формируется в зависимости от времени суток и спроса на машины в конкретном районе.

Позже еще появится Drive Fix, в котором нужно будет указать место, куда нужно будет направится, в этом случает клиент получит выгодный тариф на поездку.

Для аренды в «Яндекс.Драйв» доступны следующие модели:

Renault Kaptur — 300 ед.

KIA Rio — 270 ед.

KIA Rio X-Line — 180 ед.

Для аренды автомобиля в «Яндекс.Драйв» нужно пройти регистрацию в приложении для смартфона.

При этом обязательными условием для регистрации в приложении и аренде авто является стаж вождения (не менее 2 лет) и наличие водительского удостоверение категории «B».