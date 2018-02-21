Седан Tesla обошел по продажам в Европе люксовые BMW и Mercedes‍

На рынке наблюдается увеличение популярности американского седана. Согласно аналитическим данным JATO Dynamics, продажи седана Tesla Model S в Европе впервые обошли продажи Mercedes и BMW.

Отмечается, что в целом электроседан Model S более популярен на рынке США, чем автомобили немецких производителей.

При этом на европейском рынке Tesla Model S по итогам 2017 года впервые оказался популярнее. Так, в прошлом году электрический седан был реализован в количестве 16 142 единиц, что оказалось на 30% больше, чем годом ранее.

При этом объёмы реализации Mercedes S-класса выросли на три процента до 13 359 единиц, а например, у BMW 7-й серии продажи составили 11 735 штук, что оказалось на 13% хуже.