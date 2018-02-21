Самый быстрый дорожный автомобиль в своей истории‍ выпустила Lotus

Lotus представила новую модификацию спидстера 3-Eleven, кузов которой выполнен из алюминия и карбона.

Lotus 3-Eleven получил поставку к названию 430 и эту модель можно использовать на дорогах общего назначения.

В ней установлен 3,5-литровый мотор с механическим нагнетателем, который имеет отдачу 436 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает шестиступенчатая механическая трансмиссия. По заявлению автопроизводителя, 3-Eleven 430 способен разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 290 км/ч.

Для спецверсии разработаны новые элементы аэродинамического обвеса, которые увеличили на 44 кг прижимную силу спидстера.

Модель выпустят ограниченным тиражом в 20 единиц, а минимальная стоимость Lotus 3-Eleven 430 составляет 102 тысячи фунтов стерлингов, что в пересчете около 8 млн рублей.

В оснащение спорткара входит: самоблокирующийся дифференциал Torsen, настраиваемые амортизаторы и антипробуксовочная система.