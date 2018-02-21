Минивэн Toyota Alphard нового поколения появился на рынке России

Обновление минивэну принесло большое количество изменений, который существенно улучшили автомобиль, но сделали его дороже.

Внешне Toyota Alphard стал значительно агрессивнее за счет измененной радиаторной решетки и головной оптики.

Также в модель добавили светодиодные задние фонари и новые колесные диски. Теперь модель поставляется с минимальными 17-дюймовыми дисками.

В салоне минивэна японский автопроизводитель добавил кресла Ottoman, два из которых установлены в среднем ряду и одно в первом с правой стороны, также передним креслам добавили вентиляцию.

Помимо этого, было установлено салонное зеркало с интегрированным в него экраном, который выводит изображение с задней камеры.

Как передает портал 1NSK, под капотом обновленного Alphard устанавливается 3,5-литровый мотор мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 361 Нм.

Модель получила адаптацию для России, улучшенную звукоизоляцию, электропривод боковых дверей, систему старт-стоп и систему мониторинга слепых зон. В России Toyota Alphard 2018 модельного года доступен в трех комплектациях:

Престиж — 4 396 000 рублей

Люкс — 4 664 000 рублей

Executive Lounge — 4 750 000 рублей.

Все версии предлагаются с 3,5-литровым мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.