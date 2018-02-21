Российский офис немецкой компании проведет отзывную кампанию, которая уже согласована с Росстандартом. На сайте ведомства и появилась информация об отзыве.

Так, Audi в России отзывает почти 5 тыс. автомобилей Audi A4, A5, Q5. Отзывными стали автомобили в количестве 4 857 единиц, которые были проданы на российском рынке в период с 2011 по 2016 год.

Причиной отзыва является вероятность отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки, что может стать причиной возгорания.

Владельцев отзывных автомобилей проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатной замены нагревательного элемента.