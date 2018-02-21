Автопроизводитель Porsche теперь не будет продавать свои автомобили с дизельными силовыми установками, а последние версии авто с такой установкой уже сняты с производства.
В компании Porsche уже отказались от дизельных моторов
21.02.2018 06:13
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В компании Porsche уже отказались от дизельных моторов, прекратив производство Macan S Diesel и Panamera 4S Diese.
К слову новое поколение Cayenne так и не получило дизельную модификацию. Решение о прекращении выпуска дизельных автомобилей связано с экологическими стандартами, под которые стало сложно дорабатывать дизельные моторы.
Впрочем, статистика гласит, что в прошлом году было реализовано 97 000 Porsche Macan, из которых малая часть пришлась на дизельные версии.
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