Автопроизводитель Porsche теперь не будет продавать свои автомобили с дизельными силовыми установками, а последние версии авто с такой установкой уже сняты с производства.

В компании Porsche уже отказались от дизельных моторов, прекратив производство Macan S Diesel и Panamera 4S Diese.

К слову новое поколение Cayenne так и не получило дизельную модификацию. Решение о прекращении выпуска дизельных автомобилей связано с экологическими стандартами, под которые стало сложно дорабатывать дизельные моторы.

Впрочем, статистика гласит, что в прошлом году было реализовано 97 000 Porsche Macan, из которых малая часть пришлась на дизельные версии.