Компания Mitsubishi обновила гибридный кроссовер Outlander PHEV

Гибридная версия кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV будет официально представлена общественности в рамках Женевского автосалона в марте.

Автомобиль получил изменения во внешности и салоне, а также новый ДВС, который в гибридной силовой установке пришел на смену двухлитровому агрегату.

Теперь гибридная установка будет предлагаться с 2,4-литровым ДВС, который работает по циклу Аткинсона. Какая мощность установки и динамические характеристики автомобиля производитель расскажет в Женеве.

Пока же отмечается, что в отличие от предшественника будет повышенный крутящий момент, а также более плавная работа. Кроме этого, у обновленного Mitsubishi Outlander PHEV появится два новых режима езды: Sport и Snow.

Последний режим будет для езды по заснеженной или скользкой дороге, а второй – для более динамичной езды.

В экстерьере производитель предложит головную оптику со светодиодной технологией, обновленную радиаторную решетку, колесные диски размером 18 дюймов и увеличенный задний спойлер. В салоне будут новые сидения, приборная панель, а также новые варианты отделки салона.