Эксперты: автомобили с пробегом в Москве покупают жители Юга России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» , «миграция» автомобилей на вторичном российском рынке чаще всего осуществляется из Москвы в южные регионы России.

Эксперты сообщают: чаще всего автомобили с пробегом в Москве покупают жители Юга России. Именно на столичном рынке подержанных авто самый широкий выбор и низкие цены. Это и привлекает сюда жителей регионов, осуществляя «миграцию» автомобилей.

По данным компании «Автостат», в Москве за 2017 год было продано около 433 тыс. легковых автомобилей с пробегом. При этом 40% (173,3 шт) остались на столичном рынке, 23% авто (98,2 тыс. шт.) переехали в Московскую область. Остальные 37% уехали в другие регионы (161,2 тыс. шт.).

Чаще всего «миграция» подержанных автомобилей из Москвы происходит в южные регионы России. Например, Краснодарский край купил 9,3 тыс. столичных машин или 5,8% от всего объема. Ненамного меньше приобрели жители Ростовской области — 5% (8 тыс. шт.).

Любят московские машины и автомобилисты Санкт-Петербурга, Калужской, Владимирской, Тверской, Тульской и Нижегородской области. Каждый из этих субъектов РФ приобрел более 3% от общего количества.

Продажи в этих регионах обусловлены относительной близостью от столицы, а среди дальних направлений лидируют Ставропольский край, Дагестан и Новосибирскую область с долей, превышающей 2%.