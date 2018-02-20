Авторитетные автоэксперты проанализировали стоимость подержанных кроссоверов и составили рейтинг тех моделей, которые меньше других теряют в цене.

ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов‍ назван экспертами. Лидерами этого списка стали модели японских брендов: Mazda CX-5, Toyota RAV4, Suzuki Jimny, Honda CR-V и Subaru Forester. Эти автомобили теряют в стоимости за три года эксплуатации не более 8% от начальной суммы, уплаченной в салоне.

Далее в рейтинге расположились Chery Tiggo 5, Ford Kuga, Nissan Juke, SsangYong Action и Nissan X-Trail. Через три года их хозяева смогут продать автомобили за 83% первоначальной стоимости.

Надо отметить, что аналитики при составлении рейтинга учитывали цены 2014 года – то есть до резкой смены курса рубля по отношению к доллару и евро.