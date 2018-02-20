ТОП-10 самых популярных марок автомобилей в России‍ возглавила LADA

Эксперты из аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали точное количество легковых автомобилей в России и назвали самые популярные марки.

ТОП-10 самых популярных марок автомобилей в России‍ назван экспертами по состоянию на 1 января 2018 года. Общее количество легковых машин в нашей стране также подсчитали аналитики из агентства

Ожидаемо первое место досталось отечественной марке LADA с показателем около 33%, а в количественом отношении 13,87 млн машин. Вторую строчку рейтинга заняла японская Toyota с показателем 3,76 млн единиц, она же стала лидером среди иномарок.

Третье место ТОП-10 досталось другому «японцу» – Nissan, его результат составил 2,01 млн легковых автомобилей. Первую пятерку замыкают корейские Hyundai (1,87 млн шт.) и KIA (1,68 млн шт.).

Кроме этих марок, в ТОП-10 легковых автомобилей в России вошли бренды Renault (1,66 млн шт.), Chevrolet (1,63 млн шт.), Volkswagen (1,51 млн шт.), Ford (1,35 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).

По данным экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатели остальных марок находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров.