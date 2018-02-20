Объявление о продаже электрокара было размещено на сервисе auto.ru. Его стоимость 5,95 млн рублей.

На продажу за 6 млн. руб. выставлена первая в России Tesla Model 3. Его продает на портале auto.ru официальный представитель Moscow Tesla Club. Это «штатовская» модификация Long Range с увеличенным запасом хода и дополнительным пакетом Premium.

Как объяснили представители компании, если заказывать европейскую комплектацию, автомобиль можно получить в первом квартале 2019 года. А вот версия из США будет доступна в течение двух месяцев. Правда, она будет стоить дороже за счет топовой комплектации и логистики».

Электромобиль Tesla Model 3 получил двигатель мощностью 262 л.с.Доступны к заказу в России и другие модели Tesla. Например, стоимость Tesla Model S начнется с 8 млн рублей, а Model X — от около 12,6 млн рублей.

На данный момент Tesla Model 3 производится в двух версиях, обе с задним приводом. Standard имеет запас хода 354 км, разгон до 100 км/ч за 5,6 сек., максимальную скорость 210 км/ч, а Long Range получил запас хода 499 км, разгон до 100 км/ч за 5,1 сек., максимальную скорость 225 км/ч.