Компания BMW выпустилаа спецверсию кабриолета в честь 30-летия с появления первого «заряженного» авто 3-Series с открытым верхом.

Спецверсию версию Edition 30 Jahre‍ получил кабриолет BMW M4. Даже в базовой версии этот автомобиль будет оснащен спортивным пакетом Competition, в который входит 3-литровый твин-турбо-агрегат мощностью 450 л.с.

Новинка получит спортивную выхлопную систему, активный задним M-дифференциал, облегченные сиденья и спецнастройки адаптивной подвески.

Всего BMW произведет 300 таких кабриолетов. Окраска кузова будет в двух вариантах — темно-синий и ярко-желтый. Его украсят глянцевой черной решеткой и такими же вентиляционными отверстиями на передних крыльях. А табличка с названием спецсерии украсит салон автомобиля.

Стоимость спецверсии производитель пока не озвучивает.