Новый кросс-универсал LADA Vesta SW Cross показал печальные результаты краш-теста, получив низкую отметку по версии ARCAP.
Lada Vesta SW разбили на краш-тесте, результат оказался хуже седана
20.02.2018 13:18
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Lada Vesta SW разбили на краш-тесте, результат оказался хуже седана. Новый кроссовер показал печальные результаты, набрав всего 3 звезды по версии ARCAP или 11,7 балла.
Безопасность кросс-универсала разочаровала поклонников марки. Фронтальный краш-тест LADA Vesta SW Cross был проведен по методу ARCAP.
В результате столкновения передняя часть автомобиля получила существенные повреждения. Порожек оказался глубоко деформирован, а железо возле двери деформировалось прямо до ног водителя. При таких же повреждениях в реальных условиях водитель бы получил переломы ног.
Итоговая оценка автомобиля составила 3 звезды по версии ARCAP или 11,7 балла.
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