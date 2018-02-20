Lada Vesta SW разбили на краш-тесте, результат оказался хуже седана. Новый кроссовер показал печальные результаты, набрав всего 3 звезды по версии ARCAP или 11,7 балла.

Безопасность кросс-универсала разочаровала поклонников марки. Фронтальный краш-тест LADA Vesta SW Cross был проведен по методу ARCAP.

В результате столкновения передняя часть автомобиля получила существенные повреждения. Порожек оказался глубоко деформирован, а железо возле двери деформировалось прямо до ног водителя. При таких же повреждениях в реальных условиях водитель бы получил переломы ног.

Итоговая оценка автомобиля составила 3 звезды по версии ARCAP или 11,7 балла.