Аналитики из компании «Автостат» подсчитали, что по итогам 2017 года петербургский завод Nissan выпустил 45827 автомобилей, что на 25,7% превышает показатель 2016 года.

На 26% в 2017 году петербургский завод Nissan увеличил производство. Теперь выпуск автомобилей достиг показателя 45827 автомобилей, что на 25,7% превышает показатель 2016 года. С октябра этого года предприятие перешло на двухсменный график работы, а персонал увеличен на 500 новых сотрудников.

Такой рост объемов позволил обеспечить российские автосалоны моделями Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, на которые постоянно растет спрос. 13292 кроссовера Nissan Terrano (+25,4%) выпустил московский завод «Рено Россия», а на линиях АВТОВАЗа выпущено 15592 седана Nissan Almera (-2,6%), а также 22083 автомобиля Datsun on-DO и mi-DO (+37,9%).

Лидером 2017 года компании Nissan на российском рынке стала модель Nissan X-Trail. Ее продажи выросли на 15,3% до 20626 штук. «Серебро» рейтинга досталось кроссоверу Nissan Qashqai с показателем 20223 единицы (+8%). Флагманский кроссовер Nissan Murano был продан в количестве 2851 штук (+65,6%).

Кроссовер Nissan Terrano, производства «Рено Россия» был реализован за 2017 год в количестве 13807 штук (+21,2%). Седан Nissan Almera был продан в количестве 15780 экземпляров (+6,1%).

Что же касается марки Datsun, то популярный седан Datsun on-DO продали 19712 штук (+35,3%), хэтчбек Datsun mi-DO – 4798 штук (+14%).

Производство Nissan Sentra и Pathfinder было закончено в России, и автодилеры продали последние экземпляры этих моделей. Экспорт в 2017 году компании Nissan составил 3832 автомобиля российского производства – на 21,5% больше, чем годом ранее. Из них 2078 машин было поставлено в Белоруссию (+27,8%), 1691 автомобиль – в Казахстан (+24,1%), а также 63 седана Almera – в Азербайджан.