Этот необычный автосалон находится во Франции на высоте 2 300 метров рядом с рестораном ROK на горнолыжном курорте Мерибель.

Высокогорный «поп-ап стор»‍ открыла компания Porsche во Франции на высоте 2 300 метров рядом с рестораном ROK на горнолыжном курорте Мерибель. Этот необычный автомагазин построен в виде кристалла и представляет собой подиумом со стеклянным куполом.

Внутри купола находится последний Porsche Cayenne. Вес конструкции более 3 тонн, и для его установки пришлось использовать вертолеты и снегоходы.

Кристалл оказался настолько прочным, что автосалон выдержал ураган Элеонор с порывами ураганного ветра до 170 км/час и мощные снегопады с морозом до минус 25 градусов.

Отметим, что третье поколение Porsche Cayenne было представлено публике на Франкфуртском автошоу осенью 2017 года. Новинка была создана на новой архитектуре с полноуправляемым шасси.

В российских автосалонах цена на Porsche Cayenne начинается с 4 999 000 рублей.