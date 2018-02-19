Первый в истории компании трехцилиндровый двигатель семейства Drive-E будет установлен на компакт-кросс XC40.

Представила первый трехцилиндровый двигатель‍ компания Volvo. Этот 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 158 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента относится к семейству Drive-E. Он будет установлен на компакт-кросс XC40 в тандеме с шестиступенчатой коробкой. В следующем году в линейке трансмиссии появится восьмидиапазонный «автомат».

Кроссовер XC40 с такой силовой установкой разгоняется до «первой сотни» за 9,4 секунды, а максимальная скорость составит 200 километров в час. При этом комбинированный расход бензина в цикле WLTP равен 7,1 литра на 100 километров.

Volvo представила и новую версию XC40 — Inscription. Она будет отличаться уникальной окраской кузова и отделкой. Новинка получит «кристальный» селектор КПП, декоративные накладки из плавниковой древесины, стальные элементы на порогах и 21-дюймовые колесные диски.

Volvo XC40 показали общественности в сентяре 2017 года. Этот кроссовер стал самым маленьким в истории компании, построенный на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Geely.

В автосалоны России XC40 поступит только с полным приводом, бензиновой или дизельной «четверкой» объемом два литра.