В ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом вошла Кубань

Около 60% подержанных люксовых машин было продано в Москве и Подмосковье (суммарно 953 штук). Автомобилисты из культурной столицы купили 150 машин этого сегмента с пробегом. А вот на Кубани было реализовано 80 единиц люксовых авто.

Самой популярной среди б/у люксовых автомобилей стала марка Bentley, которая заняла 40% от общего объема. Второе место занял Mercedes-Maybach. Третья строчка среди лидеров вторичного рынка в сегменте Luxury досталась бренду Maserati.

Подержанные авто сегмента Luxury весьма популярны в регионах Юга и Северного Кавказа — Ростовская область (31 шт.), Чечня (29 шт.), Ставропольский край (23 шт.), Дагестан (19 шт.). В ТОП-10 субъектов РФ по этому показателю попадают еще Свердловская (19 шт.) и Самарская (17 шт.) области.