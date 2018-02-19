На автосалоне в Женеве в марте нынешнего года компания Peugeot представит свой новый седан. Недавно фотошпионам удалось заснять заднюю часть новинки без камуфляжа.

Первые фотографии Peugeot 508 нового поколения‍ опубликованы в Сети. Фотошпионам удалось заснять заднюю часть нового седана без камуфляжа.

Как видно на снимках, новый седан выполнен в стиле концепта Instinct. Peugeot 508 получит новые бампера, светодиодную оптику и спортивную выхлопную систему. Его интерьер i-Cockpit будет в том же стиле, как у кроссоверов 3008 и 5008. Полностью цифровая приборная панель станет «изюминкой» нового седана, выполненного на платформе EMP2.

Предварительно известно, что в моторную линейку войдут 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель и два дизельных мотора на 1,6 и 2,0 литра. Появится и гибридная версия. Мощность седана достигнет 300 «лошадок».

Поклонники марки Peugeot увидят седан 508 нового поколения на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года. Он должен составить конкуренцию BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. Выпуск будет налажен на заводах во Франции и Китае.