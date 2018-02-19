Престижный внедорожник покажут общественности в рамках Женевского автошоу. Он будет выпущен в трехдверном кузове ограниченным тиражом.

На российском рынке скоро появится Range Rover SV Coupe. Этот престижный внедорожник покажут общественности в рамках Женевского автошоу. Он будет выпущен в трехдверном кузове ограниченным тиражом 999 экземпляров.

Именно в таком кузове в 1970 году был выпущен первый Range Rover, а его пятидверная версия появилась только спустя 10 лет. Технические данные новинки пока держатся в секрете, а в Сеть попал только один снимок салона.

Автомобиль получит четырехместный салон, отделанный светлой и темной кожей, металлические и деревянные элементы декора.

Под капотом у Range Rover SV Coupe разместятся 4,4-литровый мотор мощностью 339 л.с. или 5-литровый агрегат на 510 л.с.

Сообщается, что новую модель можно будет приобрести и в России. Сейчас стоимость обычного Range Rover стартует с 6 352 000 рублей, однако цена на новый SV Coupe может быть в 2 раза выше.