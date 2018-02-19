Сфотографировали в Тольятти «внедорожный» Lada XRay Cross, который скоро выйдет на отечественный рынок. Модель станет «внедорожной» модификацией городского хэтчбека от концерна «Автоваз» Lada XRay. Автомобиль получит к своему названию приставку Cross.

Кузов тестовой модели был скрыт за камуфляжной пленкой, но лишь местами. Видимо, именно эти участки автомобиля претерпят изменения.

Например, маскировочная пленка прячет бамперы, рейлинги и пластиковый обвес. Модель получила увеличенный дорожный просвет, а также диски в 17 дюймов. Замечены сдвоенные выхлопные патрубки, задние тормоза на дисках, «плавниковая» антенна на крыше.

Эксперты обещают более комфортный интерьер и яркую отделку салона новой «Лада ХРей Кросс». Но несмотря на приставку Cross в названии хэтчбека, он так и не получит полного привода. Модель останется исключительно переднеприводной.

По предварительным сведениям, кроссовая модификация «ХРея» будет на 40-45 тысяч рублей дороже его традиционного исполнения. Уже в июне 2018 года начнется серийная сборка автомобиля, а в июле ожидается старт продаж.