В Барнауле возле кладбища произошло жесткое ДТП на встречке. Эта авария была зафиксирована очевидцами на ул. Власихинской в районе кладбища. На место инцидента прибыл наряд ГИБДД, МЧС, скорая помощь,.

Информация о случившемся появилась в группе Barnaul22 «ВКонтакте». Там, по предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan Cefiro и Hyundai Elantra. Обе машины раскручены, но люди не пострадали.

Предварительно предполагают, что водитель красной Hyundai уснул и оказался на встречке. Водитель Cefiro пишет в комментариях, что красная Hyundai неожиданно в него въехала. После чего виновник ДТП отказался от медосвидетельствования.

Просят откликнуться свидетелей аварии, у которых есть видеорегистраторы. Официальной информации о ДТП пока нет.