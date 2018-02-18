Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером, 17 февраля, при странных обстоятельствах.
В Барнауле возле кладбища произошло жесткое ДТП на встречке
18.02.2018 17:12
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В Барнауле возле кладбища произошло жесткое ДТП на встречке. Эта авария была зафиксирована очевидцами на ул. Власихинской в районе кладбища. На место инцидента прибыл наряд ГИБДД, МЧС, скорая помощь,.
Информация о случившемся появилась в группе Barnaul22 «ВКонтакте». Там, по предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan Cefiro и Hyundai Elantra. Обе машины раскручены, но люди не пострадали.
Предварительно предполагают, что водитель красной Hyundai уснул и оказался на встречке. Водитель Cefiro пишет в комментариях, что красная Hyundai неожиданно в него въехала. После чего виновник ДТП отказался от медосвидетельствования.
Просят откликнуться свидетелей аварии, у которых есть видеорегистраторы. Официальной информации о ДТП пока нет.
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