Три самых нелепых автомобиля в мире‍ назвали эксперты

Авторитетные аналитики назвали три самых нелепых автомобиля в мире.

Первую строчку рейтинга занял минивэн Mercedes-Benz R-Class благодаря необычному некрасивому внешнему виду и завышенной стоимости. Поэтому автомобиль не пользовался спросом и был снят с производства в 2015 году.

«Серебро» досталось модели Chrysler PT Cruiser Convertible. Тесный салон и чересчур большие подушки безопасности не способствовали продажам автомобиля и его также сняли с производства.

Третьем место неожиданно занял легендарный Hummer H2. Его агрессивный стиль «милитари» отпугивал автомобилистов. А расход топлива 25 литров на 100 километров пути и вовсе обрушило продажи «Хаммера». Модель перестали выпускать в 2001 году.