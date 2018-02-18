Новый фастбек Kia Stinger поступил в российские автосалоны, пока только в выставочных экземплярах. Его продажи запланированы с 1 марта 2018 года.

У российских дилеров появился корейский «убийца» Porsche Panamera. Именно так окрестили аналитики новый фастбек Kia Stinger, продажи которого начнутся с. 1 марта текущего года.

Новинка будет продаваться в восьми вариантах исполнения, в том числе и в версиях GT Line и GT. Для суровых российских условий клиренс Stinger был увеличен до 150 мм, кроме версии GT — здесь высота просвета равна 130 мм.

По габаритам Kia Stinger чуть поменььше Panamera: длина его — 4 831 мм, ширина — 1 869 мм, высота — 1 400 мм (размеры Porsche: длина — 5 049 мм, ширина — 1 937 мм, высота — 1 428 мм).

Фастбек от Kia оснастят: турбированными моторами T-GDI объемом 2,0-литра с мощностью 197 и 247 л.с., а также двухтурбинный 3,3-литровый V6 T-GDI отдачей 370 л.с. Силовые установки будут работать в комплекте с 8-ступенчатым АКПП Привод — полный или задний.

Базовая комплектация Comfort будет продаваться за 1 899 900 рублей, топовый Stinger GT будет стоить 229 900 рублей.

По стоимости корейский фастбек жестко конкурирует с Panamera. Цены на последнюю модель в РФ варьируются от 6 670 000 до 10 308 000 рублей.