Компания Bruiser Conversions оснастила новый Wrangler движком V8, который установлен на Chevrolet Corvette C6 и Camaro SS.

Мотор от спорткара дал тюнер новейшему Jeep Wrangler. Благодаря этому, внедорожник «раскачали» до 456 л.с.

Отметим, что заводская версия Wrangler 2018 оснащена 3,6-литровым агрегатом V6 мощностью 285 л.с., а в одной из версий джип предлагают с 2-литровым мотором в 272 л.с. Эти высокомерные моторы не могут сравниться с тем, что был установлен в процессе тюнинга.

Стоимость установки такого нового двигателя еще не озвучили, но представители Bruiser Conversions отметили, что владельцы смогут купить сам мотор V8, а потом оборудовать им автомобиль.