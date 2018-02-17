Авария, в которой легковушка отправила многотонный грузовик в кювет, произошла сегодня, 17 февраля, на трассе «Москва-Архангельск».

Водитель иномарки пострадал в Вологодском районе в аварии с КамАЗом. Эта страшная авария произошла сегодня в 8:30 на 476 километре автодороги Москва — Архангельск неподалеку от деревни Маега в Вологодском районе.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Датсун Ондо» выехал на встречку, где ехал грузовик КамАЗ под управлением водителя 1987 года рождения. Автомобили столкнулись.

Удар был таким мощным, что «КамАЗ» улетел в кювет, а водитель легковушки, у которого врачи диагностировали травмы различной степени тяжести, доставлен в больницу.