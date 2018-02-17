Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей на рынке Казахстана по итогам прошлого месяца. Согласно отчетным данным продажи машин на рынке Казахстана в январе выросли на 37% и составили 3 122 ед.

Чаще всего на казахстанском рынке продавались автомобили российской марки LADA, рост продаж у которой в январе составил 2,4 раза. Объём реализованных авто составил 785 штук.

На втором месте по популярности оказалась японская марка Toyota с результатом 665 реализованных авто, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 69,2%.

В тройке самых популярных оказались автомобили бренда Ravon. Результат продаж этих автомобилей – 492 шт., что в 3,2 раза больше.

В первой пятерке лидеров по продажам оказались Hyundai и ГАЗ с показателями 237 ед. (+33,9%) и 150 ед. (-8.5%), пишет Автостат.