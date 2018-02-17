Агентство Автостат по результатам проведенного мониторинга цен сообщило, что кроссовер Nissan Terrano в России подорожал на 14-18 тысяч рублей.

Подорожание произошло во всех комплектациях автомобиля 2018 года выпуска. Теперь базовая комплектация кроссовера оценена в 945 000 рублей.

Это оказалось на 15 тысяч рублей больше. Напомним, что в этой комплектации доя модели предлагается 1,6-литровый двигатель мощностью 114 лошадиных сил, который работает в паре с механикой.

Самая дорогая версия Nissan Terrano теперь имеет ценник 1 239 000 рублей. В топовом исполнении модель доступна с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.