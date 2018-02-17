Агентство Автостат по результатам проведенного мониторинга цен сообщило, что кроссовер Nissan Terrano в России подорожал на 14-18 тысяч рублей.
Кроссовер Nissan Terrano в России подорожал на 14-18 тысяч рублей
17.02.2018 16:59
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Подорожание произошло во всех комплектациях автомобиля 2018 года выпуска. Теперь базовая комплектация кроссовера оценена в 945 000 рублей.
Это оказалось на 15 тысяч рублей больше. Напомним, что в этой комплектации доя модели предлагается 1,6-литровый двигатель мощностью 114 лошадиных сил, который работает в паре с механикой.
Самая дорогая версия Nissan Terrano теперь имеет ценник 1 239 000 рублей. В топовом исполнении модель доступна с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач.
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