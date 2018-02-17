Официально представлена спецверсия Sport для нового пикапа Ram 1500

Специальная версия нового поколения пикапа Ram 1500, получившая приставку к названию Sport была представлена на выставке в Торонто. Сразу стоит отметить, что данная версия была подготовлена для канадского рынка и за его пределами она не появится.

Спецверсия Ram 1500 Sport создавалась для рынка Канады в связи с тем, что этот рынок является ключевым для компании, ведь в прошлом году тут было реализовано сто тысяч пикапов.

Отличается такая модификация изменениями во внешности и салоне. Так, в экстерьере автомобиля появились хромированные элементы, черного цвета, а также в таком же цвете выполнены и радиаторная решетка.

При этом 20-дюймовые колесные диски черно-белые, а 22-дюймовые можно заказать отдельно. Также отличается автомобиль и надписями и логотипами «Sport».

Салон выполнили в темно-серых тонах, а также производитель установили мультимедийную систему с 8.4-дюймовым экраном. Продажи спецверсии стартуют во второй половине года, а ближе к старту продаж будут озвучены цены. Напомним, что новое поколение пикапа было представлено в прошлом месяце. Также ранее сообщалось, что для нового пикапа RAM 1500 Mopar представил более 200 аксессуаров.