Сегодня в Ленобласти пассажирский автобус перевернулся набок на трассе Р-23.

Серьезное ДТП произошло на 160-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков». Автобус с псковским детским ансамблем‍ перевернулся под Лугой.

По данным ГИБДД, в автобусе ехали 20 детей из псковского ансамбля «Город детства» и сопровождающие лица — преподаватель и 6 родителей.

В момент аварии ансамбль направлялся на творческий конкурс в Санкт-Петербург. Преподаватель получил травмы, а дети эвакуированы с места ДТП в Лугу, где им будет обеспечено питание до приезда родителей.