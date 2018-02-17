Китайская компания готовит к продажам на российский рынок свой флагманский внедорожник Haval H7L. Интересно, что о появлении модели стало известно еще в начале прошлого года и предполагалось, что до конца года кроссовер станет доступен для покупки.

При этом в прошлом году Haval H7L так и не появился в продаже. Однако сегодня российские СМИ сообщают, что флагманский внедорожник Haval H7L приедет в Россию до конца 2018 года.

Удлиненная версия в отличие от обычного варианта кроссовера Haval H7 имеет длину больше на 200 мм.

Таким образом, длина кроссовера составит 4 900 мм, а расстояние между осями составит 2 850 мм.

«Сердцем» кроссовера станет четырехцилиндровый двухлитровый двигатель, мощность которого составит 224 лошадиных силы при 350 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет доступен робот с двумя сцеплениями, который передаст крутящий момент только на переднюю ось.