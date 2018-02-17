Недавно представленный новый хэтчбек Kia Ceed в следующем году получит гибридные модификации, такие данные приводят зарубежные представители компании.
Гибридный привод получит новое поколение Kia Ceed
17.02.2018 08:36
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Несколько дней назад было официально представлено третье поколение хэтчбека Kia Ceed, его публичный показ состоится на Женевском автосалоне, который начнет работать 6 марта.
Как передает директор европейского подразделения корейской марки в следующем году семейство Ceed получит 48-вольтовую систему и электродвигатель, который будет работать как стартер-генератор.
Также планируется выпуск и подзаряжаемых гибридных систем, но их дату выхода пока не озвучивают, а вот полностью электрической версии нового Ceed ожидать пока не стоит.
Новое семейство Ceed будет представлено в кузове пятидверный хэтчбек, универсал, лифтбэк и вседорожник.
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