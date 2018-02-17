Гибридный привод‍ получит новое поколение Kia Ceed

Недавно представленный новый хэтчбек Kia Ceed в следующем году получит гибридные модификации, такие данные приводят зарубежные представители компании.

Несколько дней назад было официально представлено третье поколение хэтчбека Kia Ceed, его публичный показ состоится на Женевском автосалоне, который начнет работать 6 марта.

Как передает директор европейского подразделения корейской марки в следующем году семейство Ceed получит 48-вольтовую систему и электродвигатель, который будет работать как стартер-генератор.

Также планируется выпуск и подзаряжаемых гибридных систем, но их дату выхода пока не озвучивают, а вот полностью электрической версии нового Ceed ожидать пока не стоит.

Новое семейство Ceed будет представлено в кузове пятидверный хэтчбек, универсал, лифтбэк и вседорожник.

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